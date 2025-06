A- A+

famosos Amado Batista separado? Após declarações do cantor, assessoria nega rumores de crise no casamento O artita de 74 anos está casado há três meses como Calita Franciele, que é 51 anos mais jovem

Amado Batista, de 74 anos, aumentou os rumores de uma possível separação. Casado há três meses com Calita Franciele, 23, ele deu declarações que acenderam o alerta do público durante um show no Arraiá do Povo, em Aracaju, Sergipe, nesta quarta-feira (25).

“Fiquei solteiro. Sozinho de novo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que vida de casado. Não sei. Quem está apaixonado, não vai concordar com isso”, declarou o cantor, sem citar o nome da Miss Mato Grosso 2024, antes de cantar a música “Vida de Solteiro”.

“Não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam? Claro que não”, completou o artista. Em outro momento, ele refletiu: “Quando falta amor, falta tudo”.



Apesar das falas sugestivas, a assessoria de Amado Batista nega que o casamento tenha chegado ao fim. Ao site da revista Quem, a equipe garantiu que o artista “segue casado, tranquilo e feliz”.

As especulações sobre uma possível crise na relação começaram após Calita Franciele desativar sua conta no Instagram. Ela era bastante ativa na rede social e costumava compartilhar com os fãs momentos ao lado do marido.

No Tik Tok, a conta da influenciadora segue ativa. Por lá, a publicação mais recente parece uma indireta para alguém. “Me odeia, mas a visitinha no meu perfil é sagrada, né? (risos)”, escreveu na legenda de uma foto.

