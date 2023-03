Amanda arremata Poder Coringa da semana e poderá mudar o Paredão

A- A+

Amanda conseguiu arrematar o Poder Curinga do BBB 23 e poderá indicar um de seus colegas de confinamento direto ao Paredão no domingo (26). A médica foi uma das participantes que mais acumulou estalecas após uma semana no VIP da líder Bruna.

Ela conquistou o "Poder Reverso" e, com ele, poderá emparedar um de seus rivais, mas a sister poderá escolher apenas entre os menos votados pela casa na formação de Paredão.

