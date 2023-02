A- A+

BBB 23 Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula estão no quarto Paredão do BBB 23; saiva como berlinda foi formada Fred Nicácio, o mais votado pela casa, acabou escapando na prova Bate-Volta

O quarto Paredão do BBB 23 atingiu em cheio o Quarto Deserto. A berlinda desta semana é quádrupla e traz aliados do mesmo grupo: Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula.

A noite de formação do Paredão começou com Bruno já na berlinda. O atendente de farmácia foi indicado por Gustavo, que atendeu o Big-Fone na última quinta-feira (9). Inicialmente, o fazendeiro também estava “emparedado”, mas escapou depois de vencer a Prova do Líder.

Apenas um dos quatro “emparedados” será eliminado na próxima terça-feira (14). A configuração desta disputa, que foi montada no domingo (12), foi repleta de reviravoltas. Confira como tudo aconteceu:



ANJO

Com o poder do Anjo nas mãos, Amanda anunciou que entregaria a imunidade ao amigo Cara de Sapato. No entanto, os brothers descobriram que o lutador já estava protegido, por ter realizado a prova junto com a médica.

Em seguida, Amanda revelou qual seria sua segunda opção. “Ela já falou algumas vezes que está sozinha aqui dentro, mas quero que ela saiba que não está sozinha", afirmou a sister, entregando o colar da imunidade para a cantora.

INDICAÇÃO DO LÍDER

Líder pela segunda vez consecutiva, Gustavo escolheu MC Guimê para ir ao Paredão. Em sua justificativa, Cowboy afirmou que a indicação é uma estratégia de jogo. “Acho que ele é jogador, quero saber como está a força dele lá fora", explicou.

PODER CURINGA

Depois de arrematar o Poder Curinga na sexta-feira (10), Key Alves teve o direito de colocar alguém direto na berlinda, sem direito a disputar a prova Bate-Volta. A jogadora de vôlei optou por indicar Paula.

"Teria motivos para colocar a Lari, porque ela me colocou, mas não vou fazer isso. Hoje coloco a Paula, por situações que eu presenciei. De todos, ela é uma pessoa que eu não confio", disse.

VOTOS DA CASA

Pela primeira vez nesta edição, a votação da casa foi aberta. Os participantes foram surpreendidos ao saberem que teriam que votar fora do confessionário, na presença de todos.

Com 11 votos, Fred Nicácio foi o mais votado pelos brothers e sisters. Em segundo lugar, com 5 indicações, Amanda também foi emparedada. Ao lado de Bruno, os dois participaram da Prova Bate-Volta. Veja quem votou em quem:



Amanda votou em Fred Nicácio;

Ricardo votou em Fred Nicácio;

Bruna Griphao votou em Fred Nicácio;

Aline Wirley votou em Fred Nicácio;

Marvvila votou em Amanda;

Cezar votou em Amanda;

MC Guimê votou em Fred Nicácio;

Key Alves votou em Amanda;

Cristian votou em Fred Nicácio;

Gabriel Santana votou em Amanda;

Fred Nicácio votou em Amanda;

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio;

Larissa votou em Fred Nicácio;

Fred votou em Fred Nicácio;

Domitila Barros votou em Cristian;

Sarah Aline votou em Cristian;

Paula votou em Fred Nicácio;

Bruno votou em Fred Nicácio;

PROVA BATE-VOLTA

Dividida em três etapas, a disputa do Bate-Volta exigiu sorte dos concorrentes, que precisavam encontrar uma das portas que levavam para a próxima fase do jogo. Fred Nicácio venceu a disputa e se livrou do Paredão.

Veja também

famosos Harmonização Facial: procedimento depois dos 80 anos, como fez Dedé Santana, é eficaz?