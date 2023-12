A- A+

famosos Amanda Bynes ressurge em busca da independência com nova imagem em podcast Conhecida por papéis adolescentes nos anos 2000, atriz enfrentou problemas com drogas e saúde mental, mas retorna às redes para falar de projetos e da nova vida

Amanda Bynes ressurgiu nesse mês com um novo visual e apresentando novo projeto. Em 9 de dezembro, Bynes lançou no Spotify e YouTube o primeiro episódio de "Amanda Bynes & Paul Sieminski: The podcast", um novo programa semanal que ela apresenta ao lado de Paul Sieminski, um amigo que ela conheceu durante o tratamento psiquiátrico. Segundo a sinopse do programa, serão abordados temas como "moda, artistas, atores, atrizes, música e tudo mais".

No primeiro capítulo, Bynes e Sieminski têm como convidada Dahlia Moth, uma modelo e tatuadora de Los Angeles. Ambos os apresentadores dizem nas redes sociais que o objetivo é começar entrevistando os amigos antes de entrar em contato com celebridades.

A muitos surpreendeu a mudança física da atriz quando, acostumados a lembrá-la com uma aparência de adolescente que segue os cânones de menina travessa, mas "boazinha". Bynes reapareceu aos 30 anos com um aspecto muito mais sombrio, com o cabelo tingido completamente de preto e o rosto com piercings e tatuagens.

Depois da internação hospitalar, ela voltou a surpreender os seguidores com o cabelo preto transformado em loiro platinado, as sobrancelhas tingidas de azul e com algumas das tatuagens mais visíveis agora desaparecidas, como o coração que exibia acima da sobrancelha direita. De fato, nos últimos vídeos que ela postou em seu perfil no Instagram, o chamativo coração que ela exibe na bochecha também está menos visível.

Depois dos muitos comentários sobre o que despertou essa mudança de visual, a atriz revelou em um de seus vídeos que recentemente passou por uma cirurgia estética nas pálpebras.

"Vi algumas histórias na internet dizendo que tenho uma nova aparência, e nunca antes fui aberta sobre isso, mas na verdade fiz uma blefaroplastia nos vincos da pele, nos cantos dos olhos", disse ela na segunda-feira por meio de suas stories, no Instagram, onde já possui mais de 44 mil seguidores. "Foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito pela minha confiança em mim mesma, e me fez sentir muito melhor na minha pele."

Na década de 2000, Amanda Bynes era famosa por seus papéis em filmes como "Tudo que uma garota quer" (2003), "Ela é o cara" (2006) e "Hairspray: Em busca da fama" (2007), nos quais contracenou com Colin Firth, Channing Tatum e Zac Efron. A atriz californiana, hoje com 37 anos, começou a trabalhar na indústria do cinema e da televisão aos sete anos e chegou a ter seu próprio programa na Nickelodeon, "O Show de Amanda", de 1999 a 2002. No entanto, com a mudança de década, ela passou a ser mais conhecida por manchetes relacionadas à posse ilegal de drogas e a problemas por dirigir sob efeito de entorpecentes.

Aos poucos, ela foi se afastando dos holofotes até que retornou às vistas do público em março de 2023, quando foi encontrada nua e desorientada, vagando pelas ruas de Los Angeles, Califórnia (EUA). Ela foi internada em um hospital psiquiátrico por 22 dias e voluntariamente se internou novamente em julho do mesmo ano, reconhecendo a necessidade de um ambiente mais terapêutico do que o oferecido pelo tratamento ambulatorial na época.

Desde 2013, ano em que entrou pela primeira vez em um centro de desintoxicação, Bynes estava sob a tutela legal de seus pais, que eram responsáveis por medicá-la para controlar os surtos psicóticos. No entanto, em 2022, ela solicitou o fim dessa tutela, que foi concedido pelo juiz que considerou não ser mais necessária.

Após essas experiências, a atriz criou um novo perfil no Instagram, onde compartilha momentos de sua nova vida em casa e seus novos projetos, entre eles esse podcast. Até o momento, os pais também não consideram necessária a tutela e, segundo a imprensa americana, confiam nela e não têm planos de solicitá-la novamente. O retorno às redes sociais e seu novo podcast significam que a voz de Bynes está sendo ouvida novamente, mesmo que em pequenas doses.

