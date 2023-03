A- A+

bbb 23 Amanda chama Ricardo de machista e se irrita com postura de brother no BBB 23 Os dois discutiram logo após o Jogo da Discórdia, na segunda (13)

Amanda desabafou, na noite de segunda (13), após o Jogo da Discórdia do BBB 23, e disse que Ricardo Alface foi machista por não citá-la ao comentar com Tadeu Schmidt sobre a última Prova do Líder, vencida por ele e por Guimê. "Algumas atitudes ficam implícitas e vão se expondo aos poucos. Inclusive, achei uma atitude machista na hora que você falou pro Tadeu que não ia deixar a liderança pro Sapato. Invalidou toda a minha presença na prova", disse Amanda.

"Quando falei do Sapato, eu tava falando do momento do Sapato. A gente falou que ele tava 'na maldade' escondendo as peças, porque o assunto era ele", rebateu Ricardo. Amanda, no entanto, afirmou que o assunto, na verdade, era para quem eles iriam deixar a liderança da semana. "Isso não foi machista, desculpa. Não levanta essa bola", continuou Alface.

"Mas eu estou falando de como eu me senti. Pareceu que eu não participei da prova. Se a gente ganhasse a prova, a liderança iria ficar para mim. Eu me senti anulada", completou Amanda. "Me desculpa, Amandinha. Não era isso. Só não fala que eu fui machista", finalizou o brother.

