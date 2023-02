A- A+

bbb23 Amanda conquista prova do Anjo no BBB23 Sister ganhou um carro e poderá imunizar alguém na formação do Paredão

Amanda venceu a quarta Prova do Anjo do BBB 23, na tarde deste sábado (11). A sister disputou a primeira fase da prova - realizada em duplas - com o lutador Cara de Sapato. Na última fase, a médica passou por uma batalha de sorte, em que precisava adivinhar em qual cartão estaria o logo da Chevrolet.

“Cada totem tem um cartão. Cada um, na sua vez, vai mostrar um cartão. Alguns têm logo da Chevrolet e outros, não. Quem encontrar 2 logos é o novo Anjo e ganha a Chevrolet Midnight", explicou Tadeu.

Ao encontrar os logos da marca, Amanda se tornou o novo Anjo e ganhou o carro. Já Cara de Sapato, que disputava com a sister, ganhará uma imunidade surpresa durante a formação do Paredão deste domingo (12).

Com a vitória, a médica deveria também indicar duas pessoas para o castigo do monstro e os escolhidos da vez foram Marvvila e Cezar. Os dois perdem 300 estalecas terão que se revezar o tempo todo em cima de um muro.

