Amanda critica justificativa de voto de Ricardo: "Não era o jogadorzão?" O papo ocorreu com Aline Wirley no Quarto do Líder

Amanda criticou a justificativa de Ricardo Alface sobre a votação para o 12º Paredão no BBB 23. Ela desabafou com Aline Wirley no Quarto do Líder. "Lembra quando o Alface ficava criticando que todo mundo colocava ele no Jogo da Discórdia para não se indispor com outras pessoas? O que ele falou hoje no quarto ali naquela hora: 'Votei em você porque eu não tinha porque me indispor com outra pessoa do outro lado, já que eu sabia que você era opção de voto'", disse a sister.

"Mas é porque aqui a gente esquece o que a gente já falou e faz a mesma coisa. Eu não acho errado ele votar em mim pra se proteger. Mas ele votou em mim, veio justificar, 'Eu votei em você pra não me indispor com outra pessoa'. Era o que ele criticava ali atrás", continuou Amanda.

Ela ainda relembrou que afirmou para Alface que ele não precisava se justificar, mas que o rapaz insistiu em conversar. "Ficou mais feio ainda... Era muito melhor eu achar que ele estava votando em mim por medo dele ir para Paredão, porque para mim é justificável. Agora, ele vir falar que votou em mim com medo de se indispor? Não era ele o jogadorzão?", finalizou Amanda.

