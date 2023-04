Amanda vence o BBB23 com 68,9% dos votos; veja como foi a passagem da sister pela edição

A- A+

A médica paranaense Amanda Meireles, 32, é a mais nova vencedora do Big Brother Brasil (BBB23), desbancando Bruna Griphao (14,14%) e Aline Wirley (16,96%) - com quem formou o trio finalista do programa - após votação do público que lhe deu o "troféu" de campeã com 68,9%.

Integrante do grupo Pipoca da edição, ela entrou no reality ao lado do lutador Cara de Sapato (Camarote) em dinâmica que consistia em entrar conectado com outro participante, dando start ao programa, no último dia 16 de janeiro.

Com ele, des dias depois, Amanda ganhou a liderança mas como a prova foi em dupla, só um deles sairia como líder da casa, que ficou com Sapato após uma prova de sorte entre os dois. Na ocasião, a sister ganhou a imunidade.

E foi com Cara de Sapato que Amanda seguiu durante o reality, ao menos até a expulsão do brother após assédio em uma participante de um reality mexicano, de passagem na casa. Assim como ele, MC Guimê também foi retirado do programa e pelo mesmo motivo.



O fato é que os fãs de Amanda começaram a "shipar" o casal, um desejo que não foi realizado por ambos no programa. A relação dos dois, de amizade, deixou a desejar aos que torciam do lado de fora da casa, por um enlace amoroso.



Outro ponto em destaque de Amanda, no decorrer da edição, foi a fama de planta. Excessivamente tranquila e com predileção em ficar deitada na cama, a sister começou a ser "perseguida" por memes do lado de cá e por comentários dos próprios confinados.



Dinâmicas da edição

No quesito liderança, Amanda sai campeã "invicta", mas no sentido inverso, já que nunca ganhou uma liderança na casa. Em contrapartida enfrentou quatro paredões, foi anjo por duas vezes e também por duas vezes esteve imune à berlinda. Quanto ao Monstro, ela foi contemplada quatro vezes.



Na Xepa da casa ela esteve por pelo menos 13 vezes, já no VIP apenas quatro vezes.

