BBB23 Amanda e Larissa ganham a Prova do Anjo; Marvilla e 'Alface' estão no Monstro Sisters levaram a dinâmica da semana e já escolheram quem vão levar para o Almoço do Anjo

A Prova do Anjo da semana no BBB23, realizada neste sábado (1º), foi vencida por Amanda e Larissa. As sisters ficaram à frente, por pouco, da dupla Marvilla e Sarah Aline.

Com o resultado, o grupo formado pelas vencedoras e por Bruna Griphao e Aline - Líder da vez na casa - consolidou a semana de vitórias do quarteto.



Logo após o resultado da prova de hoje, as vencedoras escolheram um dupla para ser o Monstro da semana, e o "prêmio" foi para Marvilla e Ricardo (Alface). Vale ressaltar que a cantora foi levada para o castigo do monstro pela quarta vez.



A dinâmica do monstro, que vale até este domingo (2), consiste em sgeurar um garfo gigante e uma batata também grande, cada vez que a música tocar. Já Bruna Griphao e Aline Wirley foram as contempladas para o Almoço do Anjo.

A prova da semana do Anjo, realizada em duplas, consistiu em deixar cada pessoa da dupla em ambientes diferentes. A partir daí, uma delas assistia a um vídeo da rede TikTok, correspondente ao tempo de busca da rodada em jogo.









Em seguida, de máscara e limitando-se a falar com o outro componente da dupla por vídeo, por meio de mímica e com o cronômetro acionado, era preciso fazer uma representação do termo de busca no TikTok.

