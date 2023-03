A- A+

bbb 23 Amanda e Larissa têm desentendimento ao falar de voto no BBB 23: "Toda hora dando indireta" As duas estavam conversando sobre o próximo Paredão da casa

Amanda e Larissa se desentenderam após conversarem sobre a formação do próximo Paredão no BBB 23. Amanda afirmou que não sabe se indicaria Domitila caso fosse Líder e citou problemas com Ricardo Alface, mas Larissa não gostou muito. "Mas se for em grupo, tu vai votar com a gente, né?", questionou Larissa.

"A gente vai conversar e todo mundo vai dar a opinião, né? Escutar o lado de todo mundo. Eu não posso me isentar do que eu tô sentindo". Larissa: "Eu acho que o que aconteceu comigo é muito relevante pra mim, mas pra todos nós. Não desmerecendo, mas muito mais do que uma briga", disse Amanda. Na sequência, as duas trocaram farpas.

"Vou falar mais nada. Dou minha opinião, parece que ninguém ouve. Desde quando cheguei eu vou falar alguma coisa: 'Ah, porque a gente tem que votar em qualquer um' e o tempo inteiro você fala: 'Não, mas eu to desde o começo falando isso'. Toda hora dando indireta. É chato", continuou Amanda.

"Eu voltei agora com outros olhares. Se tu já tinha esse olhar antes, que bom. Mas o tempo inteiro quando eu falo alguma coisa de pensar em botar não sei quem, você fala: 'Mas eu já falava isso'. Eu sei que tu faz isso", respondeu Larissa.

"Eu sei que to falando isso. Você tá trazendo uma coisa nova, mas a gente já dizia isso", diz Amanda. "Parece que está jogando na cara o tempo inteiro. Eu já que eu errei, sei que tinha essa visão desde o começo", pontua a professora de Educação Física.

Amanda, então, aponta que já fazia o que Larissa apontou, de "votar em qualquer um". "Eu to presa ainda na primeira temporada. Quando você fala como se fosse uma novidade, não é. Fica parecendo que agora tem que jogar diferente. A gente vai continuar jogando da maneira que estava", completa Amanda.

