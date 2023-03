Amanda e Ricardo discutem após formação de Paredão no BBB 23: "Quero que mostre o VT"

A- A+

Noite de farpas no BBB 23! Amanda não gostou nem um pouco de ter recebido votos no domingo (26) e após a formação de Paredão, a sister confrotou Ricardo sobre uma suposta combinação de votos. “Tá jogando sozinho? Os votos aleatoriamente foram parar todos em mim?”, questionou Amanda. Alface explicou que optou por não desperdiçar votos em Larissa no momento.

“Eu quero muito, Alface, que mostre o VT de você vindo me agradecer por não ter votado em você naquele dia, quando todo mundo queria votar em você”, complementou Amanda.

Apesar de ter dito anteriormente que a sister não seria sua opção de voto, o brother afirmou que alguns fatores mudaram a sua visão do game. “Só que aí tem coisas no jogo que vem acontecendo, e eu vou botando na balança, e eu quero ver o jogo pegar fogo. Para mim, você tinha que ir nesse Paredão”, argumentou Ricardo. “Exato, é teu game. Só não pode cair em contradição nas coisas que você mesmo fala”, rebateu Amanda.

Com os “ataques”, o biomédico afirmou que nunca prometeu a proteção para a ex-aliada. “Eu nunca prometi que nunca votaria em você”, disse. “Eu só tô dizendo que eu me lembro do Jogo da Discórdia quando você puxou o Fredinho que você falou: “você ia votar na Amandinha que está desde o início do jogo”. O Black te chamou de imbecil esses dias”, expôs a médica.

