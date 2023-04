A- A+

bbb 23 Amanda empata com Marvvila em vitórias no Bate-Volta do BBB 23 A sister ganhou a prova no último domingo (9) e se livrou do Paredão

Amanda venceu a última prova Bate-Volta do 13º Paredão do BBB 23 e se igualou à Marvvila em número de Provas Bate-Volta vencidas. As duas sisters ganharam três provas cada na temporada. Amanda venceu as dinâmicas das semanas 3, 11 e 13. Já Marvvila conquistou o feito nas semanas 8, 9 e 10.

Amanda e Marvvila estão no topo da lista de vitórias no Bate-Volta, com três conquistas cada. Confira os participantes de outras edições que conseguiram se livrar do Paredão mais vezes:

BBB 20: Felipe Prior e Flay (duas vezes)

BBB 21: Pocah (duas vezes)

BBB 22: Douglas Silva, Lucas, Gustavo e Elizer. (duas vezes)

