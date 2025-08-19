A- A+

celebridades Amanda Kimberlly explica o motivo de ter pedido para Bruna Biancardi apagar fotos da filha Mãe da terceira filha do Neymar compartilhou prints da conversa com a atual do jogador

Amanda Kimberlly recentemente esteve envolvida em outra polêmica com Bruna Biancardi, atual esposa do jogador do Santos FC, Neymar Jr. Ela pediu a exclusão das fotos de sua filha, Helena, de uma postagem feita pela madrasta.

"Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como ALERTA para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... e eu (MÃE) não posso controlar /proteger a imagem dela?", escreveu Kimberlly em um stories, já deletado, com prints de sua conversa com Biancardi.

Neymar também é pai de Davi Lucca (que a mãe é Carol Dantas), Mavie e Mel (filhas, também, de Bruna Biancardi). Os atritos entre Bruna e Amanda começou desde que Amanda engravidou do jogador no mesmo período que Bruna estava à espera de Mavie, depois de uma série de traições do atacante do Santos FC que foram expostas na internet.

