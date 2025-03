A- A+

BBB 25 Amanda Meirelles, é você? Após paredão no BBB 25, Renata é comparada com campeã de edição recente A menos de um mês do fim do reality show, bailarina cearense desponta como favorita

Basta uma olhadela nas redes sociais, pelas hashtags que dizem respeito ao BBB - Big Brother Brasil, para constatar que o resultado final do BBB 25 parece já ter ganhado um formato sólido e bem definido a pouco menos de um mês do fim da atração.



Na última terça-feira (25), após a eliminação de Aline, uma das confinadas mais ativas no jogo — e a permanência de Maike, o participante menos expressivo da atual edição —, a bailarina Renata teve seu favoritismo confirmado entre o público. Parte dos espectadores do reality show vem comparando a cearense com Amanda Meirelles, campeã do BBB 23. O motivo? Ambas caíram nas graças de internautas mesmo sem apresentar uma performance marcante no programa.

"Amanda e as bailarinas ganharam favoritismo sem muito destaque ou protagonismo. Vocês acham que a história está se repetindo?", questionou um internauta, por meio da plataforma Reddit. "Dos criadores de Amanda vencedora, vem aí Renata vencedora! Essa galera, odeia o programa, não é possível!", criticou outra pessoa, por meio do X, ao reclamar sobre a permanência de Maike, considerado uma das "maiores plantas" de toda a história do programa.

"A Renata é a nova versão da Doutora Amanda desta edição", lamentou outra internauta, considerando que ambas parecem cultivar uma torcida parecida, formada sobretudo por jovens e gente disposta a passar grande parte do dia votando no BBB.

De acordo com as principais enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais, Renata tem a predileção do público para ganhar o programa. As pesquisas monitoradas pelo GLOBO apontam que a cearense acumula cerca de 40% do favoritismo do público, seguida por João Gabriel (com 26%) e Vitória Strada (com 13%). A depender do andamento do reality show, no entanto, tudo pode mudar. A ver — o fim do BBB 25 está previsto para 22 de abril.

