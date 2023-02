A- A+

BBB23 Amanda: pessoa real, inclusive com direito a 'peidar' no confessionário? Médica paranaense fez uma auto-avaliação de sua participação no programa, e não hesitou na flatulência no Raio-X desta sexta-feira (3)

É quase unânime o discurso de qualquer participante do reality Big Brother Brasil (BBB), quando o assunto é não vestir um personagem e mostrar-se tal qual como é do lado de cá do mundo.

Um papo que nem sempre merece crédito, haja vista constatações acerca de determinados brothers e sisters, que têm comportamentos divergentes dentro e fora da casa. Fato que não chega a ser condenável, já que se trata de uma disputa que pode culminar em pouco mais de um milhão no bolso, dentre outras benesses.





Mas, deixar a atuação de lado e se entregar ao jogo para ser, ao menos em boa parte do tempo, a própria pessoa, de carne e osso - e movimentações espontâneas - é mais agradável para quem assiste ao programa.

Que o diga a sister Amanda Meirelles, médica curitibana, participante a edição atual do BBB. No Raio-X desta sexta-feira (3), ela fez uma espécie de auto-análise e não hesitou em afirmar que não é uma menina com corpo torneado, por exemplo

"Eu vim aqui para ser uma pessoa real mesmo. Não sou uma menina com corpo torneado, danço desengonçada, não arrumo o cabelo quando acordo", afirmou a sister, que na mesma ocasião, soltou um pum e reagiu sem temer quaisquer julgamentos. Assista:

Já em outro momento no programa, durante uma festa, a forma de dançar da sister também chamou a atenção dos colegas de confinamento e dos telespectadores.

Mas, voltando ao fenômeno das flatulências no confessionário, parece ser uma prática de rotina entre os brothers. Assim como Amanda, Bruno 'Gaga' também não pensou duas vezes em externar a sua, durante passagem pelo espaço nesta quinta-feira (2).



Bruno Gaga soltou um peido no confessionário ️ #BBB23 pic.twitter.com/58TlIeoRIu — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 2, 2023

