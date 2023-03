Amanda revela que Marvvila é o seu próximo alvo no BBB 23

A festa da líder Bruna Griphao rendeu muitas conversas sobre jogo no BBB 23! Em conversa com Cara de Sapato, Amanda já definiu seus próximos passos de voto. Ela revelou que Marvvila será o seu próximo alvo na votação. “Se eu pegar o Líder, vou na Marvvila. Mas, a galera deve juntar e ir na Domi”, contou.

Além disso, Amanda revelou uma conversa que teve com Cezar Black, onde o enfermeiro revelou que Amanda é alvo de voto das pessoas do outro grupo.

