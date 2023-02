Amanda: história sobre tatoo na virilha diverte os brothers; saiba mais

A- A+

Em tarde descontraída e chuvosa nesta terça-feira (7) no Big Brother Brasil (BBB23), horas antes do Paredão que vai eliminar um dos brothers da casa - a berlinda está entre Cezar Black, Gabriel Santana e Tina - o papo rolou soltou entre os confinados e histórias curiosas vieram à tona, entre elas, a tatoo feita pela médica paranaense Amanda.



A tatuagem, na virilha, chamou atenção do grupo que estava na piscina, tanto pelo local quanto pela história que a levou a fazer uma pimenta na única parte do corpo que, segundo ela, o seu pai não poderia ver.





"(...) o único lugar que meu pai não veria era a virilha, então escrevi pequenininho embaixo da pimenta: 'Explore suas habilidades'", contou a sister aos colegas da casa, sobre o desenho escolhido, uma pimenta, e a frase que na época ela atribuiu a Bill Gates: "Explore suas habilidades".



Depois de arrancar risos dos colegas, Amanda seguiu explicando que o seu desejo era fazer o desenho e escrever nas costas. E sobre a frase ela confessou que depois de pesquisar, constatou que Bill Gates nunca havia falado o que ela havia escrito.

