A- A+

BBB 23 Amanda vence prova de resistência e é a primeira finalista do BBB 23 Aline, Bruna e Larissa estão no Paredão, disputando mais dois lugares na grande final do programa

Amanda é a primeira finalista do BBB 23. A médica foi a última a deixar a prova de resistência, neste sábado (21), após mais de 17 horas na disputa.

Durante o desafio, as quatro sisters que restam na casa precisaram ficar sentadas em um banco giratório, enquanto seguravam um disco. Era possível parar o giro do próprio assento por 30 segundos, mas elas só podiam fazer isso 15 vezes.

Larissa foi a primeira a deixar a prova, seguida por Bruna Griphao. Aline Wirley seguiu na disputa, mas acabou desistindo por estar com muita vontade de ir ao banheiro. “Parabéns, meu amor”, disse a cantora para a médica.



Agora, estão no Paredão Aline, Bruna e Larissa. As votações terão início ainda nesta noite e a eliminação ocorre já no domingo (22). As sobreviventes irão para a final, que ocorre na terça-feira (25), ao lado de Amanda.



Veja também

Tecnologia e Games FÚRIA perde para Heroic e Brasil é eliminado do IEM Rio 2023