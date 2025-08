A- A+

A cantora gospel Amanda Wanessa, de 38 anos, voltou a ser internada, nesta semana, para dar continuidade ao tratamento das sequelas de um grave acidente de carro sofrido em 2021 — médicos avaliam uma suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na paciente.



A nova hospitalização, no Recife (PE), foi marcada por uma cena de tensão: durante uma discussão, o marido da artista, Dobson Santos, foi filmado desferindo um chute no sogro, pai de Amanda, no corredor da unidade de saúde. O episódio resultou num boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Idoso.

Segundo relatos, a confusão ocorreu em meio a divergências antigas entre familiares sobre o acompanhamento médico e a rotina de visitas à cantora, que vive em coma vigil, que é um estado vegetativo. Parentes, incluindo os pais de Amanda, já haviam acusado Dobson — com quem Amanda Wanessa tem a filha Mel, de 12 anos — de restringir visitas de outras pessoas à artista em casa, o que chegou a ser discutido na Justiça. O empresário nega as acusações.

A advogada Leilane Cândido, que representa a família de Amanda Wanessa, ressaltou, por meio de nota, que a briga começou porque Dobson tentou impedir a presença da família ao lado da cantora no hospital. "Não há como ignorar o impacto causado por essa decisão — ainda mais considerando que foram justamente os pais e a irmã que, por mais de dois anos, estiveram ininterruptamente ao lado de Amanda em todas as etapas da longa internação anterior", afirma.





Dobson, por outro lado, diz que o vídeo compartilhado por meio das redes sociais "descontextualizou" o ocorrido. "Fui covardemente acusado de uma suposta agressão, em um ambiente que deveria priorizar o cuidado, a humanidade e o respeito. Diante disso, em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar um conflito maior", rebate, por meio de nota.

Quem é Amanda Wanessa

Nascida em Palmares, na Zona da Mata de Pernambuco, Amanda começou a cantar ainda na infância, em igrejas evangélicas. Fez parte de corais e foi vocalista da banda Shekinah antes de seguir carreira solo. Seu primeiro álbum, "O agir de Deus", foi lançado em 2007, mas o reconhecimento nacional veio a partir de 2015, com o disco "Meu alvo é o céu" e a canção "Eu cuido de ti", um de seus maiores sucessos.

Com voz potente e estilo que mistura adoração congregacional e influências pop, Amanda lançou mais de oito álbuns e se destacou nas plataformas digitais com músicas como "Tá chorando por quê?" e "É adorar". Em 2019, assinou contrato com a gravadora MK Music, ampliando sua projeção no cenário gospel brasileiro.





Amanda Wanessa, internada no hospital, ao lado do marido Dobson Santos e da filha Mel, de 12 anos — Foto: Reprodução/Instagram

A artista é mãe de Mel, fruto do relacionamento de 14 anos junto ao empresário Dobson Santos. Hoje, a filha do casal segue os passos da mãe no meio da música, despontando como uma jovem intérprete de canções do gênero gospel, aos 12 anos.

O que aconteceu com Amanda Wanessa?

Em 4 de janeiro de 2021, Amanda sofreu um acidente grave na PE-60, em Rio Formoso (PE). Na ocasião, o carro em que ela estava colidiu com dois caminhões. A artista sofreu múltiplas fraturas na cabeça, braços e pernas, passando por diversas cirurgias. Também estavam no veículo sua filha, seu pai e uma amiga, que tiveram ferimentos mais leves.

A cantora permaneceu 642 dias internada no Real Hospital Português, no Recife, onde se submeteu a um extenso processo de reabilitação, com fisioterapia motora e respiratória, além de acompanhamento fonoaudiológico. Recebeu alta em outubro de 2022, mas continuou o tratamento em casa, com suporte médico constante.

Como está Amanda Wanessa hoje?

Atualmente, Amanda Wanessa vive sob cuidados de uma equipe médica em casa e continua em "coma vigil". O termo se refere a uma condição neurológica crônica em que a pessoa acometida apresenta movimentos oculares, bocejo e até mesmo espasmos involuntários em reação a estímulos dolorosos, mas não apresenta consciência de si ou do ambiente ao seu redor.

As duas causas mais comuns para o estado vegetativo são traumatismo cranioencefálico ou um distúrbio que prive o cérebro de oxigênio, como parada cardíaca ou respiratória.

Para manter a saúde de uma pessoa em estado vegetativo é necessário o trabalho de uma equipe multidisciplinar, isto é, que inclua diferentes especialistas, como médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Veja também