FAMOSOS

Amante de David Harbour se pronuncia após ser exposta em álbum de Lily Allen

Figurinista confirmou ter se envolvido com Harbour durante as gravações do filme Fantasma e CIA (2023), rodado em Nova Orleans em 2021

Natalie TippettNatalie Tippett - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A figurinista Natalie Tippett, identificada como a mulher que manteve um relacionamento extraconjugal com o ator David Harbour durante o casamento dele com Lily Allen, se pronunciou sobre o caso. A informação foi divulgada pelo Daily Mail, que expôs a verdadeira identidade de quem inspirou a faixa Madeline do novo álbum da cantora britânica, West End Girl.

O disco, lançado recentemente, aborda, em tom confessional, o fim do relacionamento com o ator de Stranger Things. Boa parte das faixas faz referência às traições do ex-marido, especialmente Madeline, inspirada em Tippett, e Tennis, que detalha a descoberta do caso.

Segundo o Daily Mail, Natalie Tippett confirmou ter se envolvido com Harbour durante as gravações do filme Fantasma e CIA (2023), rodado em Nova Orleans em 2021. Ela também afirmou ter ouvido a canção inspirada na história.

"É óbvio que ouvi a música", disse à publicação. Na mesma entrevista, acrescentou que não pretende voltar a falar sobre o assunto: "Tenho uma família e coisas para proteger. Tenho uma filha pequena e é tudo meio assustador para mim."

Ainda de acordo com a publicação, Harbour teria levado a figurinista para sua casa em Atlanta enquanto Lily Allen estava em Nova York. Até o momento, nem o ator nem a cantora se pronunciaram sobre as novas revelações.

Lily Allen detalha traições
Estreou na última sexta-feira, 24, o novo álbum de Lily Allen, West End Girl. Após sete anos de hiato, a cantora voltou com seu senso de humor ácido e sincero nas 14 faixas que dissecam as traições de seu ex-marido David Harbour, ator de Stranger Things, que culminaram no divórcio do casal em 2024, após ela descobrir o perfil dele em um aplicativo de relacionamentos.

O título do álbum faz referência direta ao momento em que Lily decidiu focar sua carreira na atuação. Desde 2021, a cantora estrelou peças teatrais no distrito de West End, Londres, que lhe rendeu uma indicação no Prêmio Olivier de Melhor Atriz.

A faixa de nome homônimo detalha a reação de David Harbour com os papéis de Lily no teatro: "Eu disse: 'Ganhei o papel principal em uma peça'/ e foi quando seu comportamento começou a mudar."
 

