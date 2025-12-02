A- A+

LITERATURA Amaraji recebe segunda edição de festival de literatura a partir desta quarta-feira (3) Com oficinas, lançamentos de livros, feira literária e outras atividades, Fliamar segue com programação até o sábado (6)

A segunda edição do Fliamar - Festival de Literatura de Amaraji ocorre desta quarta-feira (3) até o sábado (6), movimentando o município da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Com acesso gratuito, a programação é realizada em parceria com a I Expo-Educ Amaraji, da Secretaria Municipal de Educação.

O jornalista e escritor Ricardo Leitão e a Comunidade Escolar da Educação Municipal de Amaraji são os homenageados neste ano. Além do Pátio de Evento Valmir Soares, que recebe uma feira literária, outros equipamentos da cidade, como a Biblioteca Dom Carlos Coelho e o auditório da Escola Sebastião Ferreira Oliveira, também recebem as atividades.

Oficinas, apresentações culturais, música, teatro e lançamentos de livros marcam a Fliamar. Ezter Liu, Olívia Mindêlo, Gianni Gianni e Júlio Cavani estão entre os autores com presença confirmada. Fabiana Pirro, o Violetas da Aurora, Aramis Trindade, entre outros nomes, fazem parte da programação teatral.

Clara Angélica, produtora e gestora cultural, é a realizadora do festival. A jornalista Adriana Dória Matos assina a curadoria desta segunda edição.



Confira a programação:



Quarta-feira (3)

Local: Auditório de Música - Escola Sebastião Ferreira Oliveira

8h às 12h - Oficina Ilustrando Palavras, com o ilustrador Rodrigo Fischer



Local: Pátio de Eventos Valmir Soares

15h - Abertura oficial do Fliamar e da I Expo-Educ

Apresentação da Filarmônica 04 de Outubro, do município de Amaraji

Entrega de troféu aos homenageados: Jornalista e escritor Ricardo Leitão e Comunidade Escolar da Educação Municipal de Amaraji (II Fliamar); Unidime-PE – União dos Dirigentes Municipais de Educação e Professora Mariinha Guerra (I Expo-Educ)

16h - Apresentações e vivências da I Expo-Educ

Lançamento do livro “Romances que Deram Errado – Contos de Afrodite”, do escritor amarajiense Ian Serpa

Alto-Falante - Prosa e Poesia, com Ian Serpa, estudantes das Escolas Nieta Tabosa e São José da Boa Esperança e das EREM Antônio Alves de Araújo e Dom Luiz de Brito.

19h - Circuito Poético. Com a coordenação da professora Luciana Patrícia Santos e alunos da rede oficial de ensino de Amaraji:

Clarice Lispector: Jheniffer Beatriz, Keyla de Lima, Maysa Trajano, Guilherme Ricardo, Guilherme de Freitas, Lavinnya Larissa; João Cabral de Melo Neto: Henrique Peixoto, Thais Peixoto, Steve Alves, Laura Lopes, Thiago Emanuel, Paula Mariane, Felip Ferreira, Kyara Heloyse; Manuel Bandeira: Pedro Henrique, Caio Antony, Kayky da Silva, Beatriz Fernanda, Júlia Beatriz, Júlio César, Ester Gabriely; Ariano Suassuna: Tiago Fonsêca, Juan Emanuel, Rhebeca Lays, Pedro Henrik, Maria Lavinnya, Genival Júnior, Sara Maria, João Gilberto, Emanuel Dias, Júlia Cândido

21h - Apresentação dos alunos da Escola de Música Sebastião Ferreira Oliveira com integrantes do Nuca – Núcleo de Cidade e Adolescentes da Secretaria de Educação, Esportes e Juventude

Quinta-feira (4)

Local: Auditório da Escola Sebastião Ferreira Oliveira

09h30 - Oficina Escrita Criativa, com Adriana Dória Matos



Local: Pátio de Eventos Valmir Soares

16h - Lançamento dos livros Olinda e Mia, de Gianni Gianni, e O coelho e o leão, de Júlio Cavani, com conversa com os autores.



19h - Alto-Falante A Voz da Mata, com a participação de convidados das cidades circunvizinhas

20h30 - Encenação do espetáculo Cadê Ascenso?, com o ator Adriano Cabral e o músico Chico Fuá

21h - Apresentação musical com artistas dos municípios convidados



Sexta-feira (5)

Local: Biblioteca Dom Carlos Coelho

09h - Oficina Construindo o Cordel, com o cordelista Ivaldo Batista



Local: Pátio de Eventos Valmir Soares

16h - Lançamento do livro Histórias saídas do mar, de Olívia Mindêlo, e Patrícia Vasconcellos editora e autora, com conversa sobre a história da Editora Pó de Estrelas

19h - Alto-Falante A Voz do Cordel e da Poesia, com Severino Silva, Ivaldo Batista, Vitinho Gouveia

20h - Performance MedusaMusaMulher, de Cida Pedrosa, com a atriz Fabiana Pirro

21h - Cantoria Conversada – Histórias do Repente Nordestino, com o poeta Antonio Marinho

Sábado (6)

Local: Pátio de Eventos Valmir Soares

10h - Feira Literária

15h - Lançamento dos livros Balaclava, de Ezter Liu; Metades e Torres e muralhas, de Thiago Corrêa e O menino que faz xixi fica verde, do ilustrador e autor Rodrigo Fischer; seguido de conversa com os autores.

16h – Palco Som na Rural



Alto-Falante A Voz Delas - Participação da poeta Ezter Liu, das atrizes Fabiana Pirro e Ana Nogueira, das professoras e poetas amarajienses Aline da Costa Gomes Cavalcanti e Ana Paula Santiago

17h – Intervenções filosóficas com Dona Pequena e Uruba, integrantes do Coletivo de Palhaçaria Violetas da Aurora, com as palhaças Ana Nogueira e Fabiana Pirro.

19h30 - Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna, com o ator Aramis Trindade

21h - Show de Mônica Feijó e o Xote Delas



*Com informações da assessoria de imprensa.

