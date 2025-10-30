A- A+

BAIRRO DO RECIFE Amaro Freitas se apresenta no Paço do Frevo, em novembro Pianista se apresenta no Paço e marca a estreia de novo palco do espaço

O novo espaço no terceiro andar do Paço do Frevo, no Bairro do Recife, será inaugurado em grande estilo. No próximo dia 28 de novembro, a Praça do Frevo - que passa a contar com um novo palco artístico - recebe o pianista Amaro Freitas.

Em show solo e intimista (para até 150 pessoas), Amaro apresenta o seu "Y'Y"("Iê Iê"), eleito o Melhor Álbum Instrumental do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).

Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 40 no Sympla.

"Iê Iê" pelo mundo

Com referência ao compositor John Cage, Amaro Freitas já passou por palcos mundo afora com o seu "Y'Y" ("Iê Iê"), a exemplo da França, Dinamarca, Grécia e Estados Unidos, entre outros países que já receberam a turnê do artista pernambucano.





No Paço, será o seu derradeiro show no Recife em 2025. Composições dos álbuns anteriores serão mescladas com o cancioneiro mais atual, perfazendo o repertório da noite no Bairro do Recife.





Um dos nomes consagrados da música do País, Amaro foi celebrado no Prêmio da Música Brasileira neste ano de 2025 e, em 2024, no Prêmio Multishow (Melhor Instrumentista) - méritos construídos desde o seu "Sangue Negro" (2016) até o o premiado "Y'Y" (2024).

Novo espaço do Paço

Depois de Amaro na estreia, o novo espaço do Paço do Frevo já tem programação com a Mostra Reverbo - coletivo idealizado pelo multiartista Juliano Holanda, que reúne no palco nomes da cena musical de Pernambuco.



No palco, frevos autorais e canções inéditas integram o repertório do grupo.

Chamado de 'novo palco artístico do Recife', o espaço foi pensado para receber eventos, assim como promover eventos do próprio museu.



SERVIÇO

Show de Amaro Freitas, "Y'Y"

Quando: Sexta-feira, 28 de novembro, às 20h

Onde: Paço do Frevo (novo espaço da Praça do Frevo) - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Ingressos a partor de R$ 40 via Sympla

Informações: @pacodofrevo // pacodofrevo.org.br

