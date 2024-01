A- A+

CARNAVAL 2024 Amaro Freitas vai celebrar Naná Vasconcelos na abertura do Carnaval do Recife Pianista e compositor pernambucano é um dos convidados das nações de maracatus que subirão ao palco do Marco Zero

Em meio às centenas de músicos que integram as nações de maracatu, um piano de cauda conduzido por Amaro Freitas estará no palco do Marco Zero, no próximo dia 8 de fevereiro, na abertura do Carnaval do Recife.

O pianista e compositor pernambucano, em conversa com a Folha de Pernambuco, contou que é um dos convidados da celebração e ficará à frente de uma homenagem ao percussionista Naná Vasconcelos (1944-2016).



Na ocasião, Amaro antecipa a faixa "Viva Naná", que integra o próximo disco "Y'Y" - com lançamento marcado para o dia 1º março.



A novidade de sua participação na abertura do Carnaval no Marco Zero, foi contada pelo próprio Amaro, em rede social.





"Vamos tocar também 'Sangue Negro', faixa-título do meu primeiro álbum. Vai ser um momento de homenagem a Naná e será a minha primeira vez tocando no palco do Marco Zero", contou ele à Folha.

Conexão com Naná

"Esse meu novo disco traz um conexão muito forte com Naná Vasconcelos. O título se chama Y'Y", que signifca água ou rio", explicou Amaro, em menção ao dialeto de uma comunidade indígena de Manaus, por onde ele passou um tempo enriquecendo-se de aprendizados sobre natureza e floresta, entre outros conhecimentos.

"O disco é uma grande conexão com essa comunidade indígena e também com a mesma reverência que Naná teve de ir para a mata e se conectar com as tribos indígenas, isso para mim é muito potente".

O álbum "Y'Y", que vem depois de "Sangue Negro" (2016), "Rasif" (2018) e "Sankofa" (2021), vem incrementar a vastidão que perfaz a história de Amaro Freitas em seu fazer artístico incontestável.

