mardi gras Amaro Freitas e Romero Ferro se apresentam no Mardi Gras Recife, em 3 e 4 de outubro; confira Artistas pernambucanos fazem shows gratuitos da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife

O coração da capital pernambucana vai ser tomado pelo espírito do tradicional Carnaval de Nova Orleans (EUA), Nos dias 3 e 4 de outubro, vai rolar o Mardi Gras nas ruas do Bairro do Recife, promovendo o encontro do jazz com diversas expressões culturais da terra.

Acabam de ser confirmados na programação do evento gratuito o pianista pernambucano Amaro Freitas e o cantor Romero Ferro. Freitas se apresenta nesta sexta (3), às 20h30, no palco na Praça do Arsenal.

Amaro Freitas vem conquistando reconhecimento internacional de público e crítica especializada por seu preciosismo e pela capacidade ímpar de colocar o jazz, os ritmos afro-brasileiros e a improvisação instrumental em diálogos inéditos.

Já no sábado (4), também às 20h30, Romero Ferro sobe ao palco e promete entregar frevo e performance vibrante. A programação completa e mais informações estão disponíveis no perfil oficial @mardigrasrecife.

*Com informações da assessoria de imprensa

