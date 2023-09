Amaro Freitas e Zé Manoel homenageiam Clube da Esquina em apresentações na Caixa Cultural Recife

A- A+

“Clube da Esquina”, eleito o melhor álbum brasileiro de todos os tempos pelo portal "Tenho Mais Discos Que Amigos", ganha uma homenagem feita pelos penambucanos Zé Manoel e Amaro Freitas. Os pianistas levam espetáculo à Caixa Cultural Recife com estreia no dia 15 de setembro, às 20h (com temporada seguindo pelos dias 16, 21 e 22 de setembro). Os ingressos começam a ser vendidos dia 14 exclusivamente pelo site da caixa.

As 5 apresentações fazem um passeio pelas canções do disco de Milton Nascimento e Lô Borges, lançado há mais de 50 anos e uma referência na música brasileira. Clássicos como “Tudo que Você Podia Ser”, “Cais”, “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” ganham uma nova roupagem com a interpretação singular dos artistas.

“Quando recebi o convite para fazer esta homenagem, foi uma surpresa. Me pediram para escolher um cantor, e minha escolha foi por Zé Manoel que, pra mim, é uma das vozes mais delicadas do Brasil. Meu piano está ali pra abraçar a voz dele”, define Amaro.

A dinâmica especial do show, além de Zé cantar com Amaro ao piano, combina momentos de piano a quatro mãos e outros em que Zé está nas teclas enquanto Amaro toca instrumento de percussão. Sempre havendo uma troca grande com o público, que é convidado para cantar junto o tempo todo. Após a sessão dos dias 15 e 22, haverá bate-papo com os artistas. E nos dias 16 (às 17h) e 21, a apresentação contará com intérprete de Libras.

SERVIÇO:

Show Amaro Freitas e Zé Manoel

Quando: Sexta-feira (15), às 20h – seguida por bate-papo, sábado (16), às 17h e 20h – com intérprete de Libras, quinta-feira (21), às 20h – com intérprete de Libras e sexta-feira (22), às 20h – seguida por bate-papo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site

