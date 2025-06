A- A+

Música Amaro Freitas e Zé Manoel tocam álbum "Clube da Esquina" nesta quinta (12) Com participação de Alaíde Costa, que gravou com Milton Nascimento uma das faixas do icônico álbum, concerto resgata repertório do 'Melhor Disco Brasileiro de Todos os Tempos'

Dois artistas pernambucanos dos mais proeminentes da música contemporânea brasileira homenageiam um dos grandes legados musicais do país: Amaro Freitas e Zé Manoel sobem ao palco em 12 de junho, Dia dos Namorados, para show com repertório do lendário álbum “Clube da Esquina”, eleito o Melhor Disco Brasileiro de Todos os Tempos.



Após temporada de sucesso por capitais do país, com ingressos rapidamente esgotados no Recife, o espetáculo está de volta, desta vez ocupando o grandioso Teatro Guararapes e com formação inédita na cidade.



Amaro e Zé estarão acompanhados de banda e terão em cena a participação especial de Alaíde Costa, uma das grandes divas e intérpretes da música brasileira. Alaíde foi a única mulher a participar da gravação do original “Clube da Esquina”, dividindo os vocais da canção “Me Deixa em Paz” com Milton Nascimento.

Os ingressos, a partir de R$ 100, estão à venda no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

A apresentação conta com o piano singular de Amaro Freitas e a voz doce de Zé Manoel passeando por canções do disco lançado há mais de 50 anos (1972) pelo grupo mineiro homônimo formado por nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Toninho Horta e Fernando Brandt.



Misturando MPB, bossa nova, rock progressivo e psicodélico, jazz e música tradicional, “Clube da Esquina” figura entre os melhores álbuns brasileiros da história em todas as listas especializadas.



Em 2022, foi escolhido o Melhor Disco Brasileiro de Todos os Tempos em pesquisa realizada com especialistas pelo podcast Discoteca Básica para o livro “Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos”.

Clássicos como “Tudo que Você Podia Ser”, “Cais”, “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” ganham nova roupagem no encontro de Amaro e Zé com a interpretação especial de Alaíde.



Junto aos músicos, estarão Sidiel Vieira (baixo acústico), Henrique Albino (sopros) e Rodrigo Braz (bateria).



Os pernambucanos farão uma dinâmica especial no palco: além de Zé ao microfone e Amaro ao piano, há momentos de piano a quatro mãos e outros em que Zé está nas teclas enquanto Amaro toca instrumento de percussão.



Sempre havendo uma troca grande com o público, que é convidado para cantar junto o tempo todo.

SERVIÇO

Amaro Freitas e Zé Manoel apresentam "Clube da Esquina"

Com participação de Alaíde Costa

Quando: Dia 12 de junho de 2025, às 21h

Onde: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos:

Plateia: R$ 150 (social), R$ 150 (meia), R$ 300 (inteira)

Balcão: R$ 100 (social), R$ 100 (meia), R$ 200 (inteira)

À venda na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

