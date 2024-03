A- A+

MÚSICA Amaro Freitas faz show de lançamento de "Y'Y" no Teatro de Santa Isabel em maio Após tour europeu, pianista e compositor pernambucano estreia no Brasil

Até meados de abril, o pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas segue em tour pela Europa em lançamento do seu "Y'Y" - disco que exalta a natureza e celebra o percussionista Naná Vasconcelos.

Já em maio, precisamente no dia 7, será no Teatro de Santa Isabel, no Recife, que o quarto álbum de Amaro será apresentado, com ingressos disponíveis a partir de R$ 50 no Sympla.

Família, é com muita alegria que eu anuncio pra vcs os shows de lançamento do Y’Y em São Paulo e Recife

A boa nova do show em Recife foi anunciada pelo próprio artista via Instagram, inclusive pontuando que antes da capital pernambucana ele passa por São Paulo.



Lançado em 1º de março, "Y'Y" esboça um Amaro imerso em uma comunidade indígena, a partir do que vivenciou em Manaus, quando por lá esteve por um período de tempo considerável.

"O disco é uma grande conexão com essa comunidade indígena e também com a mesma reverência que Naná teve de ir para a mata e se conectar com as tribos indígenas, isso pra mim é muito potente", contou Amaro, em conversa com a Folha de Pernambuco - na ocasião de sua apresentação na abertura do Carnaval do Recife deste ano, prestando homenagem aos 80 anos do percussionista pernambucano, celebrado em "Y'Y" na faixa "Viva Naná".





Com o significado de "água ou rio", o título do disco faz menção também ao dialeto da comunidade visitada por ele na capital amazonense.

"Y'Y" vem em seguida a 'Sangue Negro" (2016), "Rasif" (2018) e "Sankofa" (2021), fortalecendo a vastidão que perfaz a história de Amaro Freitas em seu fazer artístico incontestável.

Serviço

Show de lançamento de "Y'Y", de Amaro Freitas

Quando: 7 de maio, 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel

