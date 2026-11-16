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Música Amaro Freitas lança single com quatro faixas do álbum "Feat'Fòònese", nesta terça (17) Pianista pernambucano apresenta novo trabalho via Psychic Hotline em parceria com a 78 Rotações Produções

O compositor e pianista brasileiro Amaro Freitas lança, nesta terça-feira (17), um novo single: uma suíte de quatro faixas, que integra o álbum, "Feat'Fòònese", via Psychic Hotline em parceria com a 78 Rotações Produções.



Sucessor de seu amplamente elogiado álbum "Y’Y", de 2024, "Feat'Fòònese", ultrapassa as fronteiras do jazz contemporâneo e cria uma obra expansiva e profundamente colaborativa, enraizada nas histórias musicais, espirituais e culturais do Brasil.



O artista dedicou quase quatro anos ao desenvolvimento do novo trabalho, por meio de viagens, escuta e encontros com comunidades indígenas, tradições afro-brasileiras, em uma busca por compreender melhor seu próprio país e as comunidades que o constituem.

Inspirado por tradições musicais indígenas, arranjos corais católicos, sonoridades espirituais afro-brasileiras, afro-jazz moderno e improvisação global, Feat'Fòònese promove um diálogo instigante entre histórias e culturas musicais.

As quatro primeiras músicas de Feat'Fòònese — uma suíte intitulada “What Kind of World?” — concentram o núcleo conceitual do álbum. A partir das histórias culturais e das experiências encontradas ao longo da criação do trabalho, Freitas as entrelaça em uma rica conversa musical, colocando diferentes tradições em diálogo por meio do ritmo, da textura e da improvisação. Os arranjos soam menos como uma fusão convencional de estilos e mais como uma conversa entre histórias.

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