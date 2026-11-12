A- A+

LATIN GRAMMYS Amaro Freitas leva Grammy Latino por álbum com Criolo e Dino D'Santiago Pianista recifense integra o trio premiado por "Criolo, Amaro e Dino", vencedor na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

A música pernambucana ganha projeção internacional com mais uma conquista de Amaro Freitas.

O pianista recifense venceu o Grammy Latino ao lado dos músicos Criolo e Dino D’Santiago, graças ao disco “Criolo, Amaro e Dino”, reconhecido na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

Lançado neste 2026, o trabalho nasce do encontro de três trajetórias que atravessam diferentes territórios da cultura de língua portuguesa.

Brasil, Portugal e Cabo Verde servem de referências para uma criação que articula elementos do rap, jazz, MPB e gêneros tradicionais africanos, como a morna e o funaná.

“Esse é um trabalho que une a força da música negra, da diáspora negra pelo mundo, Cabo Verde, Portugal, Grajaú, periferias do recife se encontraram pelo poder da arte. Eu gostaria de dedicar esse prêmio a toda Zona Norte do Recife, tão sofrida, mas tão criativa. Nova Descoberta, Guabiraba, Bomba do Hemetério, Alto José do Pinho, Morro da Conceição. Isso aqui é pra vocês!”, discursou Amaro, ao receber o Grammy Latino.

Natural do Recife, Amaro Freitas construiu uma identidade própria no piano, desenvolvendo uma pesquisa que cruza a improvisação jazzística com ritmos afro-brasileiros e referências da cultura popular.

Nos últimos anos, sua produção ultrapassou as fronteiras nacionais, levando a música instrumental brasileira a importantes palcos e circuitos internacionais.

A premiação amplia esse percurso e coloca em evidência a participação pernambucana em uma produção que investiga diálogos entre ancestralidade, contemporaneidade e diferentes tradições musicais.

Para Amaro, o reconhecimento também representa mais um capítulo da presença do Recife no cenário internacional da música.

Veja também