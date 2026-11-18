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AUDIOVISUAL "Amaro Matias, um afro-brasileiro" resgata trajetória de intelectual negro pernambucano Documentário de curta-metragem tem sessão de estreia neste sábado (21)

“Amaro Matias, um afro-brasileiro”, documentário de curta-metragem, ganha lançamento neste sábado (21), às 20h, dentro da programação do Festival Marcos do Pífano 2026, na comunidade quilombola Carapotós, em Caruaru, com entrada gratuita.

O filme conta a trajetória do pernambucano Amaro Matias da Silva (1922–2002), escritor, professor, advogado e pesquisador da cultura afro-brasileira. Nascido em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, ele construiu grande parte de sua carreira em Caruaru.

Com uma linguagem híbrida, o curta é construído a partir de entrevistas, imagens de arquivo, cenas ficcionais e narrações dramatizadas de fragmentos dos textos do escritor. A interpretação de um ator negro ajuda a dar corporiedade à memória.



Água Preta, Palmares e Caruaru são os territórios percorridos pela produção. Depoimentos de familiares, amigos, ex-alunos, pesquisadores e personalidades da cultura compõem a narrativa, que busca evidenciar a obra e a história do intelectual pernambucano.

Éthel Oliveira dirige “Amaro Matias, um afro-brasileiro”, que foi realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo. Na equipe principal também estão Fael Bezerra, proponente e corroteirista; Raquel Santana, produtora executiva e corroteirista; Joyce Noelly Silva Ferreira, diretora de produção; Ranuzia Melo, corroteirista e pesquisadora; e Uaci Matias, filho do escritor e colaborador da pesquisa.



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