A- A+

Artistas Amaury Lorenzo desabafa sobre deficiência auditiva: 'Vou ser surdo completamente' Ator, que postou seu comentário após o debate presidencial da Globo com os candidatos à Presidência, realizado nesta sexta, 23, ainda destacou sua preocupação com a eleição em relação a políticas públicas voltadas a deficientes

Amaury Lorenzo, ator que vive o personagem Lucas na novela das 7 da Globo, Por Você, postou um vídeo em seu perfil no Instagram em que comenta sobre sua deficiência auditiva na noite da última sexta-feira, 23. "Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos, atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido. Sem esses aparelhos, não consigo trabalhar."

E prosseguiu: "Daqui a algum tempo vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos."

O ator, que postou seu comentário após o debate presidencial da Globo com os candidatos à Presidência, realizado nesta sexta, 23, ainda destacou sua preocupação com a eleição em relação a políticas públicas voltadas a deficientes.

Amaury Lorenzo é conhecido do grande público desde 2023, quando fez parte do elenco da novela Terra e Paixão.

Também atuou em Volta por Cima e Três Graças, além de ter feito parte da Dança dos Famosos em 2024.

Veja também