TELEVISÃO Amaury Lorenzo, o Gilmar de "Três Graças" valoriza a função das novelas na tevê aberta No ar em "Três Graças" como o batalhador Gilmar, ele observa como esse formato segue sendo um divisor de águas na carreira artística e, ao mesmo tempo, um patrimônio cultural do país

Ainda construindo seu caminho diante das câmeras, Amaury Lorenzon não demorou para entender a importância e o impacto que uma telenovela pode causar em sua trajetória.

No ar em “Três Graças” como o batalhador Gilmar, ele observa como esse formato segue sendo um divisor de águas na carreira artística e, ao mesmo tempo, um patrimônio cultural do país. “Rodo o Brasil fazendo teatro e sempre me falam como a novela é importante para a cultura brasileira”, pontua.

Mais uma vez no horário nobre, Amaury encara um personagem malandro e mulherengo. Motorista de ônibus, Gilmar é casado e pai de dois filhos.

Ele, porém, envolve-se com Gerluce, papel de Sophie Charlotte, que se decepciona quando descobre sobre sua família. “Gilmar é o retrato do trabalhador brasileiro. Trabalha para sustentar a família. É casado, mas tem um casado falido. Se apaixona pela Gerluce, mas não tem coragem de terminar o casamento”, explica.



A trajetória de Amaury tem sido construída a partir de uma versatilidade. Sua carreira se constrói na alternância entre o drama e o humor, explorando diferentes nuances da interpretação.

Ramiro, em “Terra e Paixão”, trouxe intensidade dramática, enquanto Chico, em “Volta por Cima”, revelou leveza e comicidade.

“Sou um ator que vai para tudo quanto é lado, faço drama, faço humor... Ramiro e Chico transitaram entre os dois e agora o Gilmar é um trabalhador que está em uma empresa de ônibus. Ele é bem diferente do Chico e quer o coração da Gerluce”, aponta.



Nascido em Congonhas, Minas Gerais, Amaury iniciou sua relação com as artes ainda na infância, aos oito anos, quando ingressou em uma escola de dança em sua cidade natal.

Aos 15 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou pela Royal Academy Dance Brasil e posteriormente concluiu o bacharelado em Artes Cênicas pela UniRio.

“Olho para trás com orgulho: valeu a pena enfrentar a árdua vida do artista neste país. Há meses em que se consegue pagar o aluguel, mas falta comida; em outros, há comida, mas o aluguel fica para depois. Essa realidade não atinge apenas os atores, mas todos os artistas, que convivem diariamente com a dificuldade de sustentar sua arte diante das incertezas”, reflete.

“Três Graças” – De segunda a sábado, às 21h30.

Muito trabalho

Amaury Lorenzo vive um momento de celebração na carreira, marcado pela continuidade de projetos sem pausas longas entre eles. Depois de estrear na televisão e seguir em cartaz com o teatro, o ator demonstra satisfação por conseguir emendar trabalhos, algo que reconhece como raro na rotina artística no Brasil. “Muito feliz de estar na minha terceira novela. Sinal de que gostam do meu trabalho”, afirma.



Quando finalizou o projeto em “Terra e Paixão”, Amaury já tinha caminhos planejados para seguir na batalha do dia a dia. “Pensei em pegar meu currículo e voltar a dar aula de teatro”, relembra. No entanto, uma sucessão de convites mudou tudo em um curto espaço de tempo. “Foram me convidando. Fiz um filme pra Globoplay, fui pra ‘Dança dos Famosos’, veio novela...”, enumera.



