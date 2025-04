A- A+

TEATRO Amaury Lorenzo volta ao Recife com o monólogo "A luta"; confira informações de data e ingressos Espetáculo é baseado na terceira parte do livro "Os sertões", de Euclides da Cunha

O ator Amaury Lorenzo volta ao Recife com o espetáculo “A luta”. A apresentação ocorre neste domingo (13), às 19h, no Teatro do Parque.

Com direção de Rose Abdallah e dramaturgia de Ivan Jaf, a peça é baseada na terceira parte do livro “Os sertões”, de Euclides da Cunha. Sozinho no palco, Amaury narra as batalhas ocorridas em Canudos em 1896.

No monólogo, o ator incorpora a essência de um rapsodo. Esses poetas ambulantes da Grécia Antiga mantinham viva as epopéias, como a Ilíada e a Odisseia, transmitindo-as oralmente.

Da mesma forma, o artista utiliza somente a voz e o corpo para relatar as sucessivas investidas do exército brasileiro contra o arraial e a reação de seus habitantes, homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro.

Por este trabalho, Amaury Lorenzo foi indicado aos prêmios Cesgranrio e Fita de Melhor Ator. Também conhecido por seus papéis na TV, o ator está no ar atualmente com a novela “Volta por Cima”.

Serviço:

Espetáculo “A luta”, com Amaury Lorenzo

Quando: neste domingo (13), às 19h

Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla

informações: (81) 98463-8388

