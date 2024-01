Amaxofobia: conheça a condição que afeta Penélope Cruz

A- A+

Mais de 28% dos motoristas, segundo estudo da Fundação CEA (Clube Europeu de Automobilistas), têm amaxofobia — que significa medo de dirigir. Algo que a atriz Penélope Cruz sofre em primeira mão. Como isso pode ser superado?

Penélope Cruz está nas manchetes atualmente porque seu nome estava no grupo de candidatas à indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. A 96ª edição da premiação acontecerá no dia 10 de março e teria sido sua quinta indicação. Seu papel é o de Laura Garello, esposa de Enzo Ferrari. Sua interpretação faz parte da cinebiografia sobre o criador da marca italiana de carros esportivos e da Scuderia.

O medo de dirigir de Penélope Cruz

Apesar de ter feito parte de uma das histórias mais icónicas do mundo do automobilismo, Penélope Cruz confessou em entrevista à edição americana da revista Elle que tem “medo de dirigir”.

Sua amaxofobia tem uma origem clara. Quando criança presenciou um acidente envolvendo sua irmã mais nova, Mônica: "Ela foi atropelada por um carro na minha frente quando eu tinha oito ou nove anos. Lembro que ele estava vestindo um casaco vermelho", disse ela na entrevista.

A atriz lembra que para ela "o tempo parou". "É um trauma muito grande, porque a vi perder a consciência. Ela ficou paralisada no hospital e disse às pessoas: 'Minha irmã acabou de ser atropelada por um carro'". Penélope Cruz acrescenta que "teria ficado histérica" se hoje tivesse presenciado um acidente tão grave.

Como superar a amaxofobia?

Amaxofobia é o medo de dirigir. Situação que causa ansiedade e até ataques de pânico quando a pessoa pensa que precisa se sentar ao volante ou quando está fazendo isso.

Não tem nada a ver com as inseguranças específicas que alguns condutores sofrem quando têm de enfrentar uma situação complicada como a condução noturna ou urbana. A amaxofobia é um problema que pode ser superado com a ajuda de um especialista.

Com a ajuda de um psicólogo é possível enfrentar o medo de dirigir e superá-lo. Para isso, a pessoa terá que enfrentar, aos poucos, as situações que causam esse medo. Técnicas de relaxamento também ajudam.

Superar a amaxofobia também é possível realizando um curso de aperfeiçoamento de direção para aumentar a autoestima e a confiança ao volante e, nesse processo, aprimorar e aperfeiçoar a técnica.

