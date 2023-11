Amazing Model realiza seleção presencial de modelos no Recife, neste sábado (11)

A- A+

Em busca de novos modelos, a Amazing Model realizará, neste sábado (11), das 10h às 14h, um novo casting presencial.

O processo, que será conduzido pela empresária Viviani Soratto, CEO da empresa, acontecerá no auditório da loja de Moda Autoral de Pernambuco (Mape), localizado na Avenida Alfredo Lisboa, S/N - Armazém 11, no Bairro do Recife.

A seleção é destinada a meninas e meninos a partir de 15 anos. Para as meninas, a altura mínima exigida é de 1,70 m; enquanto para os meninos, o mínimo é de 1,80 m. No local, será exigida a apresentação da carteira de identidade. Para os menores, será preciso estar acompanhado de um representante legal.

De acordo com Viviani Soratto, o casting será uma oportunidade de revelar novos talentos de Pernambuco que desejam seguir a carreira de modelo.

“Estamos há mais de 13 anos no mercado e o nosso objetivo é mostrar o potencial dos talentos pernambucanos para o mundo. Trabalhamos com todos os perfis de modelos, sempre valorizando o potencial de cada um, com a finalidade de promover a inclusão, assim como de atender às diversas demandas do mercado”, destacou a CEO da Amazing Model.



