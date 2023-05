A- A+

LITERATURA Amazon abre inscrições para concurso literário de contos juvenis; saiba mais detalhes Prêmio Conto Inesquecível chega com o lançamento do filme "Um Ano Inesquecível - Verão"

A Amazon anunciou o lançamento do Prêmio Conto Inesquecível. O novo concurso literário abre inscrições nesta sexta-feira (2), junto com a estreia do filme brasileiro “Um Ano Inesquecível - Verão” no Prime Video.

A premiação vai selecionar cinco contos de ficção voltados para o público adolescente e publicados de forma independente por meio da ferramenta Kindle Direct Publishing. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de julho, com edital e mais informações disponíveis no site da Amazon.

Cada autor pode publicar e inscrever quantas histórias desejar. Os contos inscritos devem ter no mínimo dez páginas mais a capa, sem restrições de gênero literário, podendo ser suspense, romance, fantasia, ficção científica, entre outros.



Os textos serão analisados por uma comissão julgadora composta por críticos literários e um júri especial com Lázaro Ramos, diretor de “Um Ano Inesquecível - Outono”, e as autoras do livro que inspirou a franquia de filmes, Thalita Rebouças, Bruna Vieira, Babi Dewet e Paula Pimenta.

Os vencedores receberão R$ 2 mil, cada um, além de uma mentoria online e individual de 40 minutos com um dos componentes do júri especial. Os nomes dos ganhadores serão anunciados ao público durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que acontece entre 1 e 10 de setembro.



Adaptação para o streaming

“Um Ano Inesquecível - Verão” é o primeiro longa-metragem da franquia “Um Ano Inesquecível”, da Amazon. Serão lançados quatro filmes adaptados do livro homônimo, que reúne contos de Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet.

