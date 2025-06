Amazon adquire direitos de exibição de "Chaves" na América Latina

A- A+

Duas das séries mais célebres da televisão da América Latina, Chaves e Chapolin ganharão nova casa no streaming. A Amazon anunciou, na sexta (13), a compra dos direitos de transmissão dos programas de Roberto Bolaños na América Latina (exceto México) e passará a oferecer mais de 500 episódios das criações de Chespirito.



Em contato com o Estadão, o SBT, casa histórica de Chaves e Chapolin na televisão brasileira, afirmou que essa mudança não afetará a exibição das séries em sua grade. "Chaves e Chapolin continuarão na grade de programação, pois a emissora tem os direitos exclusivos de exibição em televisão aberta.

Além disso, o aplicativo +SBT tem o direito de exibir alguns episódios dos seriados", afirmou o canal por meio de sua assessoria de imprensa.





Os seriados haviam deixado a programação do SBT em agosto de 2020, após mais de três décadas de exibição no canal, por conta de impasses na negociação com a Televisa. Uma solução viria apenas em setembro do ano passado, quando a emissora brasileira recuperou os direitos.



Até o momento, não foi informada a data para a adição dos episódios de Chaves e Chapolin no catálogo do Prime Video. Atualmente, o streaming conta apenas com sete temporadas da versão animada de Chaves, lançada em 2007.



A vida de Roberto Bolaños, criador das séries, foi adaptada para a série dramática Chespirito: Sem Querer Querendo, atualmente exibida às quintas-feiras na plataforma Max.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

