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REALITY Amazon MGM considera nova versão de "O Aprendiz" com filho de Donald Trump A versão original de "O Aprendiz" foi sucesso de audiência na NBC e chegou a ganhar um derivado em The Celebrity Apprentice

Apresentado pelo agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e originalmente transmitido entre 2004 e 2015, "O Aprendiz" pode ganhar uma nova versão pela Amazon MGM. O estúdio estaria analisando a produção de um revival, agora comandado pelo filho do mandatário, Donald Trump Jr.

Segundo o Wall Street Journal, as conversas sobre o retorno de "O Aprendiz" ainda estão em estágios iniciais e o selo ainda não entrou em contato com a família Trump para discutir o projeto.

Um porta-voz da empresa afirmou ao jornal que uma nova versão do programa vem sendo discutida desde a compra da MGM pela Amazon, concluída em 2022. A mesma fonte, no entanto, pontuou que o revival não está em desenvolvimento ativo e que nenhum apresentador foi considerado até o momento.

A versão original de "O Aprendiz" foi sucesso de audiência na NBC e chegou a ganhar um derivado em "The Celebrity Apprentice", também apresentado por Trump. O reality de empreendedorismo popularizou a frase "você está demitido", dita pelo apresentador nas eliminações. A competição também ganhou uma versão apresentada por Martha Stewart.

Trump foi demitido da franquia em 2015, após comentários preconceituosos contra imigrantes mexicanos durante sua campanha presidencial. O político e magnata foi substituído por Arnold Schwarzenegger.

Além do sucesso nos EUA, "O Aprendiz" ganhou versões internacionais, incluindo no Brasil. Na TV brasileira, o reality foi apresentado por Roberto Justus e João Dória, que também comandou "O Aprendiz Universitário" e "O Aprendiz Empreendedor".

Em "O Aprendiz", diversos executivos competiam entre si por um contrato de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,25 milhão na cotação atual) para promover empresas do império de Trump. Trump Jr. chegou a participar de 70 episódios do reality, atuando como conselheiro do pai e jurado convidado.

O possível retorno de "O Aprendiz" com um membro da família Trump é mais um passo da aproximação entre a empresa de Jeff Bezos e o presidente norte-americano. Em 2026, a Amazon adquiriu os direitos de distribuição de Melania, documentário sobre a primeira-dama Melania Trump, investindo cerca de 75 milhões de dólares (R$ 375 milhões) na compra e divulgação do longa dirigido por Brett Ratner.

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