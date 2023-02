A- A+

CELEBRIDADES Ameaça de forte nevasca faz polícia interromper as buscas pelo ator Julian Sands, desaparecido Ator da série 'Smallville' e 'Dexter' e dos filmes Aracnofobia' e 'Uma janela para o amor' desapareceu no mês passado ao fazer trilha em montanhas

O departamento de polícia de San Bernardino, na Califórnia, anunciou que as buscas pelo ator Julian Sands, desaparecido há pouco mais de um mês após fazer uma trilha nas montanhas da região, serão interrompidas por um período em razão das condições climáticas.

Uma forte nevasca deve atingir a região do Mount Baldy em um período próximo, o que colocaria em risca as vidas dos profissionais responsáveis pela busca.

“No sábado, 18 de fevereiro de 2023, mais de 20 membros da delegacia de Fontana e a equipe de busca e resgate de West Valley realizaram uma busca terrestre no Mount Baldy. Os membros da equipe se concentraram na área onde um dispositivo de reconhecimento da Patrulha Rodoviária da Califórnia captou um possível dispositivo eletrônico em 25 de janeiro. Infelizmente, nada foi encontrado que levasse à descoberta do Sr. Sands", disse um porta-voz do departamento de polícia ao site Deadline.

A expectativa da polícia é retomar as buscas assim que for seguro.

Julian Sands, de 65 anos, é um montanhista experiente, que se descreveu no passado como a pessoa mais feliz quando está "perto do cume de uma montanha em uma gloriosa e fria manhã". O britânico é famoso por ter feitos as séries "Smallville" e "Dexter" e os filmes "Uma janela para o amor", "Aracnofobia" e "Despedida em Las Vegas".

Veja também

Eventos Não Acredito Que Te Beijei terá shows de Priscila Senna, Avine Vinny, Iguinho e Lulinha e muito mais