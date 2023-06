A- A+

MÚSICA Ameça de processo e bênção de Tim Maia: saiba a verdadeira origem do nome da banda Jota Quest 'Quem não quer ser apadrinhado pelo Tim Maia?', brinca Rogério Flausino, que lembra encontro com o cantor

No início dos anos 1990, despontava na cena de Belo Horizonte uma banda forjada em uma mistura de funk e soul com música pop. Era o J. Quest (se pronunciava Jay Quest), formada por Paulinho Fonseca (bateria), PJ (baixo), Marco Túlio (guitarra), Márcio Buzelin (teclados) e Rogério Flausino (vocal). Em 1996, ao assinar contrato com a gravadora Sony, houve uma gradativa projeção nacional e um aumento no interesse pelo nome da banda. Afinal, por que J. Quest?

O nome foi inspirado no desenho animado "Jonny Quest", criado em 1964 pelo estúdio americano Hanna-Barbera. É do mesmo estúdio outras produções famosas, como Os Flintstones, Zé Colmeia, Os Jetsons, Corrida Maluca, Scooby-Doo e Smurfs.

A inspiração, no entanto, não foi vista com bons olhos pelos americanos, que chegaram a notificar a banda por conta do uso do nome, muito parecido com o do desenho.

Rogério Flausino explicou ao GLOBO:

"A verdadeira história é essa. A banda sempre se chamou J. Quest. E aí as pessoas perguntavam o porquê do nome, e a gente dizia que era por causa do desenho Jonny Quest. Já do primeiro pro segundo disco, o pessoal da Hanna-Barbera procurou a Sony pra dizer que tínhamos que pagar pelo nome. A Sony argumentou que não era Jonny, mas sim J., mesmo assim eles insistiram que tinha que mudar o nome ou pagar", lembra Flausino.

Segundo o vocalista, o imbróglio com Hanna-Barbera gerou apreensão no grupo à época, e eles acabaram cedendo. Tim Maia, inclusive, acabou tendo um papel na escolha final.

"A gente ficou muito preocupado na época, imagine uma banda nova já ter que trocar o nome... Achamos que teria que trocar tudo, inclusive o Quest. A gente estava gravando o "De volta ao planeta", era início de 1998. Em uma reunião com a gravadora, os advogados perguntavam qual seria o nove nome. E falamos Jota Quest, porque muita gente já chamava assim. Inclusive o Tim Maia. Quando o procuramos pra pedir autorização pra gravar o “Dance enquanto é tempo”, ele também falava Jota Quest. A gente tem padrinhos na vida. O Tim Maia, de todos os caras que nos chamavam de Jota Quest, era o mais célebre. E logo naquele momento, o Tim Maia falece. Nós havíamos acabado de encontrar com ele, que tinha mandado um abraço pra banda no microfone do Platena Atlântida. Quem não quer ser apadrinhado pelo Tim Maia?", diz Rogério Flausino.

