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SÉRIES American Horror Story: 13ª temporada da série tem primeiro teaser divulgado; confira Nova temporada estreia no dia 24 de setembro e traz de volta personagens emblemáticos da franquia

A 13ª temporada da série American Horror Story estreia no dia 24 de setembro, às 22h, no Disney+, e marca o retorno de alguns dos personagens favoritos da franquia.

Destaque para o retorno de alguns dos personagens favoritos dos fãs, como Constance Langdon (Jessica Lange), Cordelia Goode (Sarah Paulson), Madison Montgomery (Emma Roberts), Marie Laveau (Angela Bassett), Twisty o Palhaço (John Carroll Lynch) e Kai Anderson (Evan Peters).

A nova temporada será formada por 13 episódios de 30 minutos, sendo somente os três primeiros disponibilizados no dia da estreia. Os demais episódios serão lançados todas às sextas-feiras, com exibição do último no dia 30 de outubro, de 1h da madrugada, às vésperas do Halloween.

O elenco é estrelado por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jessica Lange, Avantika, Jamie Brewer, Alex Consani, Orlando Jones Madeleine Petsch, entre outros.

Criada e produzida por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a série redefiniu o gênero horror e soma mais de 700 milhões de horas assistidas em todo o mundo, além de mais de 100 indicações ao Emmy desde seu lançamento em 2011.

Todas as temporadas anteriores seguem disponíveis no Disney+.

Confira o teaser:

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