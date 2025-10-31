Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TERROR

"American Horror Story": Ariana Grande, Jessica Lange e outros nomes estarão na 13ª temporada

Ryan Murphy, criador da série, confirmou lançamento dos novos episódios no Halloween de 2026

Reportar Erro
Jessica Lange foi confirmada em "American Horror Story 13"Jessica Lange foi confirmada em "American Horror Story 13" - Foto: Divulgação

“American Horror Story” teve sua 13ª temporada confirmada. Nesta sexta-feira (31), o criador da série antológica, Ryan Murphy, compartilhou um vídeo anunciando alguns nomes do elenco.

Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange, que já estiveram em outras temporadas, retornam ao universo de “AHS”.

Uma novidade é a adição ao elenco da atriz e cantora Ariana Grande. Ela esteve em “Screen Queens”, outra produção de Murphy. 

Leia também

• "Tremembé": o que esperar da série do Prime Video sobre o "presídio dos famosos"

• Canal Brasil lança série documental sobre Secos & Molhados nesta sexta (31)

• "Os Donos do Jogo": Netflix estreia série de ficção sobre a máfia carioca dos jogos de azar

“Surpresa, b*tch! Aposto que você pensou que tinha se livrado de mim”, dizia uma frase no final do teaser, fazendo referência à fala da personagem de Emma Roberts, Madison Montgomery, na temporada “Coven” de “American Horror Story”.

O vídeo termina anunciando que os novos episódios devem estrear no Halloween de 2026, no canal FX. No Brasil, as demais temporadas de “AHS” estão disponíveis através da plataforma Disney+.   

Reportar Erro

Veja também

Newsletter