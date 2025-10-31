"American Horror Story": Ariana Grande, Jessica Lange e outros nomes estarão na 13ª temporada
Ryan Murphy, criador da série, confirmou lançamento dos novos episódios no Halloween de 2026
“American Horror Story” teve sua 13ª temporada confirmada. Nesta sexta-feira (31), o criador da série antológica, Ryan Murphy, compartilhou um vídeo anunciando alguns nomes do elenco.
Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange, que já estiveram em outras temporadas, retornam ao universo de “AHS”.
Uma novidade é a adição ao elenco da atriz e cantora Ariana Grande. Ela esteve em “Screen Queens”, outra produção de Murphy.
Leia também
• "Tremembé": o que esperar da série do Prime Video sobre o "presídio dos famosos"
• Canal Brasil lança série documental sobre Secos & Molhados nesta sexta (31)
• "Os Donos do Jogo": Netflix estreia série de ficção sobre a máfia carioca dos jogos de azar
“Surpresa, b*tch! Aposto que você pensou que tinha se livrado de mim”, dizia uma frase no final do teaser, fazendo referência à fala da personagem de Emma Roberts, Madison Montgomery, na temporada “Coven” de “American Horror Story”.
O vídeo termina anunciando que os novos episódios devem estrear no Halloween de 2026, no canal FX. No Brasil, as demais temporadas de “AHS” estão disponíveis através da plataforma Disney+.