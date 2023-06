A- A+

Festa "American Party" traz nomes consagrados do Trap e do Funk para o Recife O evento, que conta com a sua 6ª edição, está marcado para acontecer em julho

Atraindo cada vez mais fãs no Recife, os ritmos trap e funk vão agitar o Boteco Parador com uma festa que promete movimentar a capital pernambucana no mês de julho, o ‘American Party'. O evento, marcado para acontecer no dia 7 de julho, chega a sua 6ª edição reunindo no line up nomes consagrados dos ritmos musicais.

TZ Coronel, Cabelinho, Hariel, Ryan SP e Veigh serão os responsáveis por animar os pernambucanos com os principais sucessos de suas carreiras, que são verdadeiros hits entre o público e nas redes sociais.

Os ingressos custam R$ 120 (frontstage) e R$ 190 (open bar - Whisky, Gin, Vodka Smirnoff, Refrigerante, Água, Tônica e Cerveja) e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital e nas lojas Adidas dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

