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famosos Amiga de Adriane Galisteu morre com dois irmãos em grave acidente; apresentadora lamenta perda Gisele Voss Bergmann, de 63 anos, está entre as quatro vítimas de colisão no Paraná; motorista suspeito de provocar tragédia é preso

A apresentadora Adriane Galisteu lamentou a morte da amiga Gisele Voss Bergmann, aos 63 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã da última terça-feira (10), no litoral do Paraná. A bibliotecária morreu ao lado de dois irmãos, Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, e Elis Mary Voss Pimpão, de 68. A colisão, que envolveu quatro veículos, deixou quatro mortos e mobilizou equipes de resgate.

Nas redes sociais, Galisteu publicou uma homenagem à amiga de longa data, com quem mantinha uma relação de intimidade e cumplicidade. Em post no Instagram, a apresentadora resgatou uma foto ao lado de Gisele, falou sobre a dificuldade de aceitar a perda e relembrou parte das histórias que ambas compartilharam ao longo dos anos.

"Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim", escreveu Adriane.

A apresentadora se emocionou no relato. "É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar", disse. "Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga."

Quem era a amiga de Adriane Galisteu?

Gisele Voss Bergmann era bibliotecária e mantinha uma amizade de longa data com Adriane Galisteu. Casada com o empresário Jacir Bergmann, ela tinha um filho, Lucca. Nas redes sociais, também divulgava trabalhos de artesanato personalizado, incluindo peças decorativas de porcelana e vidro, além de aulas sobre a atividade.

Seus irmãos, que morreram no mesmo acidente, eram o médico Dinor Olegário Voss Junior e a educadora Elis Mary Voss Pimpão. O velório das três vítimas do acidente acontecerá na próxima quinta-feira (12), no Memorial de Luto Curitiba, das 8h às 16h.

Como aconteceu o acidente?

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (10), na Rodovia Alexandra–Matinhos (PR-508), em Paranaguá, no litoral do Paraná. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, dois carros que seguiam no mesmo sentido colidiram lateralmente e invadiram a pista contrária. Um deles atingiu uma caminhonete, que capotou, enquanto o outro bateu em um quarto veículo. Três pessoas morreram no local e uma quarta vítima morreu no hospital. Outra pessoa ficou ferida.

O motorista suspeito de provocar o acidente publicou nas redes sociais, pouco antes da colisão, um vídeo em que aparecia dirigindo a 160 km/h, acima da velocidade permitida na rodovia. Nas imagens, ele ironizava a responsabilidade ao volante: "É, piazada, bom dirigir com responsabilidade, né, cara? Tamo aí, quase a 180 [km/h]". Dois cachorros também apareciam no banco do passageiro, dentro de uma caixa de papelão.

O homem foi preso após apresentar sinais de embriaguez e se recusar a fazer o teste do bafômetro. Segundo o "G1", ele permanece detido na delegacia de Paranaguá nesta quarta-feira (11). As circunstâncias da tragédia são investigadas.

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