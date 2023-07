A- A+

Recuperação Amiga de Madonna posta atualização sobre quadro de saúde da cantora: "Está forte'" Atriz e comediante Rosie O'Donnell ficou muito próxima da cantora após trabalharem juntas no cinema

Rosie O'Donnell atualizou os fãs de Madonna sobre o estado de saúde da cantora. Amiga pessoal da estrela pop há mais de três décadas, a atriz e comediante compartilhou notícias sobre ela em seu perfil no Instagram.

A atriz compartilhou uma foto do filme "Uma equipe muito especial" (1992), em que as duas atuam juntas. Respondendo perguntas de seguidores, Rosie falou sobre o estado da amiga: "Ela está se recuperando em casa. Ela está bem forte no geral."

