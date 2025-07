Amiga de Preta Gil, Ju de Paulla presta apoio a Sandra Gadelha após missa de sétimo dia da cantora

A- A+

Após a realização da missa de sétimo dia de Preta Gil — que morreu, aos 50 anos, no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer de intestino —, a designer e DJ Ju de Paulla vem prestando apoio a Sandra Gadelha, mãe da cantora. Em publicação no Instagram, ela relatou que Drão, apelido da mulher de 77 anos, está bem cuidada, em casa.

"Hoje almocei com Drãozinha. Conversamos muito. Lembramos o tempo todo do nosso grande amor. Ela está bem amparada e mais reservada", explicou Ju de Paulla, em publicação compartilhada por meio dos Stories no Instagram.

Na última segunda-feira (28), Gilberto Gil anunciou o cancelamento do show que realizaria em Belém, no Pará, no dia 9 de agosto, devido ao luto familiar — uma nova data será divulgada, em breve, segundo a equipe do cantor.

Qual o significado da música 'Drão'?

Gilberto Gil compôs "Drão" em homenagem à Sandra Gadelha, sua ex-mulher. Sandra era irmã de Dedé Veloso, então casada com Caetano, e ganhou de Maria Bethânia o apelido de Drão. Ela era bancária em Salvador. Foi a terceira esposa de Gilberto Gil, que antes foi casado com Belina, mãe de Nara e Marilia Gil; e Nana Caymmi, com quem não teve filhos. Sandra e Gil tiveram Preta, Pedro e Maria.

Sandra e Gil se conheceram em novembro de 1968, no auge do movimento tropicalista, e se casaram em março de 1969. Pouco depois da união, diante da repressão da ditadura militar, o casal foi forçado ao exílio em Londres, onde viveram até 1972.

Eles se separaram em 1980. "Drão", a música que Gil fez para ela, foi lançada no disco "Banda um", de 1982, e virou um clássico do repertório do artista baiano. Atualmente, Sandra vive longe dos holofotes, mas sempre mostrou ter uma boa relação com Gil.

Dos filhos que tiveram além de Preta, Maria é quem cuida da agenda de shows do pai. Pedro morreu num acidente de carro, em 1990, no Rio de Janeiro.

