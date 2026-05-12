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Amiga de Preta Gil posta foto inédita com a cantora em Nova York
"Há 1 ano, a gente embarcava para os Estados Unidos carregando malas, exames, medo mas principalmente esperança. Esperança de que ainda existia um caminho", escreveu Malu Barbosa
Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, postou uma foto inédita onde aparece com a cantora, em Nova York. Na época, Preta fazia um tratamento alternativo nos Estados Unidos para tratar do câncer.
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"Há 1 ano, a gente embarcava para os Estados Unidos carregando malas, exames, medo… mas principalmente esperança. Esperança de que ainda existia um caminho. Esperança de que o amor pudesse mudar um destino. Esperança de voltar pra casa com notícias diferentes. Nada foi fácil", escreveu Malu.