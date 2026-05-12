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Amiga de Preta Gil posta foto inédita com a cantora em Nova York

"Há 1 ano, a gente embarcava para os Estados Unidos carregando malas, exames, medo mas principalmente esperança. Esperança de que ainda existia um caminho", escreveu Malu Barbosa

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Amiga de Preta Gil lembra 1 ano de ida aos EUA para tratamentoAmiga de Preta Gil lembra 1 ano de ida aos EUA para tratamento - Foto: Reprodução/Instagram

Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, postou uma foto inédita onde aparece com a cantora, em Nova York. Na época, Preta fazia um tratamento alternativo nos Estados Unidos para tratar do câncer.

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"Há 1 ano, a gente embarcava para os Estados Unidos carregando malas, exames, medo… mas principalmente esperança. Esperança de que ainda existia um caminho. Esperança de que o amor pudesse mudar um destino. Esperança de voltar pra casa com notícias diferentes. Nada foi fácil", escreveu Malu.

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