FAMOSOS Amiga e sócia de Preta Gil desabafa sobre a ausência da cantora: "Não consegui normalizar" Trajetória da artista que morreu no ano passado após batalha contra o câncer será tema de uma série documental do Globoplay

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Malu Barbosa usou suas redes sociais para desabafar sobre a falta que a cantora faz.



"O tempo está passando. A vida segue para todo mundo. Mas eu ainda não consegui normalizar a sua falta, Preta", escreveu Malu em publicação no Instagram.



Malu Barbosa e Preta Gil: amigas e sócias — Foto: Reprodução



Apoio de famosos

A empresária recebeu o carinho de outras pessoas do círculo íntimo de Preta Gil, como Carolina Dickman. "Malu, a vida continua, mas nunca mais como antes. Não há o que normalizar, mas há muito pra viver", escreveu Carol.



O cantor Márcio Victor também deixou sua homenagem. "Uma das pessoas que mais me deu força pra tudo na vida. Tenho certeza que ela vive em todos nós , mas eu também não consigo normalizar", afirmou.

Além de amiga, Malu era sócia de Preta Gil e a acompanhou durante todo a sua luta contra o câncer. "Eu tinha tanta esperança que a cura viria. A gente acreditou nisso juntas. Segurei essa esperança até onde deu. Tem noites em que eu não consigo dormir, porque a saudade chega inteira. Ela vem nas lembranças, nas conversas, nos planos que ainda existiam. A saudade não diminuiu. Ela só aprendeu a morar em silêncio", concluiu.

Veja o relato a seguir:



Documentário

Preta Gil será tema de uma série documental Original Globoplay, segundo informou a produtora Conspiração, envolvida no projeto.



"A produção terá quatro episódios e revisita sua caminhada desde a infância até a consolidação como cantora, empresária e ícone de diversas lutas. Com imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos, a série tem direção de Mini Kerti, produção de Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa, roteiro de Victor Nascimento e produção associada de Flora Gil", diz o informe.



Preta Gil morreu num domingo, dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava em tratamento contra um câncer de intestino (adenocarcinoma) desde janeiro de 2023.

