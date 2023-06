A- A+

Show Amigas do brega e Eliza Mell fazem show no Club Metrópole, neste sábado (1º) Os ingressos antecipados custam entre R$ 15,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira), à venda na plataforma Sympla

O Club Metrópole recebe neste sábado (1º), a partir das 22h, shows do grupo Amigas do Brega e Eliza Mell na festa 'Copia Tereza'. A girl Band formado pelas cantoras Palas Pinho, Mariana Assis, Raylla lima e Madonna Becker prometem uma noite mágica e reviver os clássicos do brega romântico, como "Mágica do Amor," "Eu Quero Só Você", "Mulher De Um Homem Só" e "Amor de Rapariga".



Completam a programação a cantora Eliza Mell e os DJ's Raquel Canejo, Ary Z, Ventura, Harry D'Melo e Lucas Estevão. Os ingressos antecipados custam entre R$ 15,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira), à venda na plataforma Sympla.



Serviço

Festa Copia Tereza, no Club Metrópole

Sábado (1º), a partir das 22h

Club Metrópole (rua das Ninfas, 125, Boa Vista)

Informações pelo telefone (81) 99828-1640 ou no Instagram @clubmetropole.

