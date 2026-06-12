A- A+

FAMOSOS Amigas unidas após perdas gestacionais, Lexa celebra gravidez de Tati Machado Pouco mais de um ano após uma perda gestacional, a apresentadora anunciou nesta quinta-feira, 11, que espera um filho com o marido, Bruno Monteiro

A notícia da nova gravidez de Tati Machado emocionou amigos, colegas de trabalho e seguidores nas redes sociais. Pouco mais de um ano após uma perda gestacional, a apresentadora anunciou que está à espera de um bebê com o marido Bruno Monteiro, na quinta-feira (11), e recebeu uma onda de mensagens de carinho. Entre elas a cantora Lexa, com quem desenvolveu uma amizade após ambas enfrentarem experiências semelhantes.

“Ah, meu amor! Oh, Jesus, obrigada! Vocês merecem tanto! Tanto! Já amo tanto esse baby”, escreveu Lexa nos comentários da publicação.

A amizade entre Tati e Lexa ganhou força justamente durante um período delicado na vida de ambas. Nos últimos meses, as duas demonstraram publicamente carinho e admiração uma pela outra, encontrando acolhimento em uma vivência compartilhada de luto e reconstrução.

Ao lado do marido, Bruno, Tati compartilhou um vídeo em que o casal aparece segurando um sapatinho infantil. “O amor encontrou mais um jeito de florescer”, escreveu a apresentadora na legenda.

Nos últimos meses, Tati falou abertamente sobre o processo de lidar com a perda gestacional e sobre os desafios de seguir em frente sem deixar de reconhecer a dor vivida. Em janeiro deste ano, durante participação no videocast “Conversa vai, conversa vem”, do GLOBO, ela refletiu sobre a maneira como encara os momentos difíceis.

"Tenho pacto com a alegria, mas também os meus buracos", afirmou a apresentadora na ocasião.

Veja também